На Николаевской АЗС бензин перепутали с дизтопливом: испорчены авто полиции

В Николаеве на автозаправке ОККО, на улице Космонавтов, перепутали резервуары для топлива. Автомобили с бензиновыми двигателями заправляли дизелем. В результате испортились моторы машин.

Точное количество поврежденных автомобилей еще не установлено, но продавец обещает компенсировать все убытки, пишет местное издание Свидок.инфо.

Обратите внимание: Николаевские чиновники присвоили 15 миллионов гривен на закупке е-учебников, – СБУ

О поврежденных авто

На этой АЗС заправляли служебные автомобили Нацполиции и патрульной полиции. Вследствие ошибки повреждены автомобили марок: Toyota Prius, Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid.

Кроме того, заправка также обслуживала новые автомобили из местного автосалона Toyota. Пока неизвестно, какое точное количество автомобилей, пострадавших в результате путаницы на АЗС.

Позиция ОККО

В пресс-службе ОККО сообщили, что компенсируют водителям убытки.

Сейчас наша сеть выясняет все обстоятельства сложившейся ситуации. Конечно, если ошибка произошла с нашей стороны, мы компенсируем убытки клиентам,

– пообещали в компании.

Что будет, если вместо бензина залить дизель? В бензиновом двигателе давление, при котором топливовоздушная смесь поступает в цилиндры, гораздо меньше того, которое необходимо для загорания дизтоплива.



Поэтому пока в топливной системе осталось немного бензина, резко изменится сам процесс сгорания: дизтопливо не будет сгорать полностью, а будет образовываться большое количество нагара. Это приведет к закупориванию топливных магистралей бензинового авто. А когда остатки бензина будут использованы, двигатель остановится.