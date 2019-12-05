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      На Николаевской АЗС бензин перепутали с дизтопливом: испорчены авто полиции

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      На Николаевщине бензин перепутали с дизелем / beztabu.net

      В Николаеве на автозаправке ОККО, на улице Космонавтов, перепутали резервуары для топлива. Автомобили с бензиновыми двигателями заправляли дизелем. В результате испортились моторы машин.

      Точное количество поврежденных автомобилей еще не установлено, но продавец обещает компенсировать все убытки, пишет местное издание Свидок.инфо.

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      О поврежденных авто

      На этой АЗС заправляли служебные автомобили Нацполиции и патрульной полиции. Вследствие ошибки повреждены автомобили марок: Toyota Prius, Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid.

      Кроме того, заправка также обслуживала новые автомобили из местного автосалона Toyota. Пока неизвестно, какое точное количество автомобилей, пострадавших в результате путаницы на АЗС.

      Позиция ОККО

      В пресс-службе ОККО сообщили, что компенсируют водителям убытки.

      Сейчас наша сеть выясняет все обстоятельства сложившейся ситуации. Конечно, если ошибка произошла с нашей стороны, мы компенсируем убытки клиентам,
      – пообещали в компании.

      Что будет, если вместо бензина залить дизель? В бензиновом двигателе давление, при котором топливовоздушная смесь поступает в цилиндры, гораздо меньше того, которое необходимо для загорания дизтоплива.

      Поэтому пока в топливной системе осталось немного бензина, резко изменится сам процесс сгорания: дизтопливо не будет сгорать полностью, а будет образовываться большое количество нагара. Это приведет к закупориванию топливных магистралей бензинового авто. А когда остатки бензина будут использованы, двигатель остановится.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Авто Новости Николаева Горючее Транспорт
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