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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      На Миколаївській АЗС бензин переплутали з дизпаливом: зіпсовані авто поліції

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      На Миколаївщині бензин переплутали з дизелем / beztabu.net

      У Миколаєві на автозаправці ОККО, що на вулиці Космонавтів, переплутали резервуари для палива. Автомобілі з бензиновими двигунами заправляли дизелем. У результаті зіпсувалися мотори машин.

      Точна кількість пошкоджених автомобілів ще не встановлена, але продавець обіцяє компенсувати всі збитки, пише місцеве видання Свідок.інфо.

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      Про пошкоджені автівки

      На цій АЗС заправляли службові автомобілі Нацполіції та патрульної поліції. Внаслідок помилки пошкоджені автомобілі марок: Toyota Prius, Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid.

      Крім того, заправка також обслуговувала нові автомобілі з місцевого автосалону Toyota. Наразі невідомо, яка точна кількість автомобілів, які постраждали внаслідок плутанини на АЗС.

      Позиція ОККО

      У пресслужбі ОККО повідомили, що компенсують водіям збитки.

      Зараз наша мережа з'ясовує всі обставини ситуації, що склалася. Звичайно, якщо помилка сталася з нашого боку, ми компенсуємо збитки клієнтам,
      – пообіцяли в компанії.

      Що буде, якщо замість бензину залити дизель? У бензиновому двигуні тиск, при якому паливоповітряна суміш надходить у циліндри, набагато менший від того, який необхідний для загоряння дизпалива.
      Тому поки в паливній системі залишилося трохи бензину, різко зміниться сам процес згоряння: дизпаливо не згорятиме повністю, а утворюватиметься велика кількість нагару. Це призведе до закупорювання паливних магістралей бензинового авто. А коли залишки бензину будуть використані, двигун зупиниться.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Миколаєва Авто Транспорт Пальне
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