На Миколаївській АЗС бензин переплутали з дизпаливом: зіпсовані авто поліції

У Миколаєві на автозаправці ОККО, що на вулиці Космонавтів, переплутали резервуари для палива. Автомобілі з бензиновими двигунами заправляли дизелем. У результаті зіпсувалися мотори машин.

Точна кількість пошкоджених автомобілів ще не встановлена, але продавець обіцяє компенсувати всі збитки, пише місцеве видання Свідок.інфо.

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Про пошкоджені автівки

На цій АЗС заправляли службові автомобілі Нацполіції та патрульної поліції. Внаслідок помилки пошкоджені автомобілі марок: Toyota Prius, Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid.

Крім того, заправка також обслуговувала нові автомобілі з місцевого автосалону Toyota. Наразі невідомо, яка точна кількість автомобілів, які постраждали внаслідок плутанини на АЗС.

Позиція ОККО

У пресслужбі ОККО повідомили, що компенсують водіям збитки.

Зараз наша мережа з'ясовує всі обставини ситуації, що склалася. Звичайно, якщо помилка сталася з нашого боку, ми компенсуємо збитки клієнтам,

– пообіцяли в компанії.

Що буде, якщо замість бензину залити дизель? У бензиновому двигуні тиск, при якому паливоповітряна суміш надходить у циліндри, набагато менший від того, який необхідний для загоряння дизпалива.

Тому поки в паливній системі залишилося трохи бензину, різко зміниться сам процес згоряння: дизпаливо не згорятиме повністю, а утворюватиметься велика кількість нагару. Це призведе до закупорювання паливних магістралей бензинового авто. А коли залишки бензину будуть використані, двигун зупиниться.