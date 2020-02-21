На норвежском Шпицбергене сошла лавина: есть жертвы

Возле ледника на норвежском архипелаге Шпицберген сошла снежная лавина. В результате погибли двое немецких туристов.

О трагическом случае на архипелаге Шпицберген, который расположен на расстоянии более 800 километров от норвежского материка, информирует AP.

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21 февраля стало известно об исчезновении двух немецких туристов, участвовавших в организованном российской фирмой Arctic Travel Company Grumant туре,

– говорится в сообщении.

Они пропали без вести у ледника Фритьоф. На место трагедии направили спасателей. Как информирует местная власть, они подтвердили гибель двух граждан Германии.

Что известно о леднике Фритьоф?Расположен недалеко от Баренцбурга, российского угледобывающего города. Согласно договоруа 1920 года, Норвегия обладает суверенитетом над архипелагом. Однако остальные страны, подписавшие документ, могут эксплуатировать его природные ресурсы.



Баренцбург – второй по величине населенный пункт Шпицбергена. В нем проживает 435 жителей. Большинство из них – россияне и украинцы.

На норвежском Шпицбергене сошла лавина / Google Maps