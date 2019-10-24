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      На объездной Ужгорода десятикилометровые очереди из грузовиков: фото, видео

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      На объездной Ужгорода десятикилометровые очереди из грузовиков
      На объездной Ужгорода десятикилометровые очереди из грузовиков / Скриншот из видео

      На объездной Ужгорода образовались десятикилометровые вереницы грузовиков. Причиной такого скопления является отсутствие разрешений на пересечение границы с Польшей.

      По информации Ужинформ, из-за отсутствия разрешений водители едут через Словакию.

      К слову: Что нужно знать о путешествиях машиной за границу: советы путешественникам

      Пограничники не в состоянии пропускать такое большое количество авто, а потому пункты пропуска работают круглосуточно в усиленном режиме. Водители жалуются на условия, и говорят, спят по несколько часов в сутки, чтобы не проспать свою очередь.

      кордон словаччна ужгород
      Пункты пропуска работают круглосуточно

      кордон словаччина
      Очереди образовались из-за отсутствия разрешений на пересечение границы с Польшей

      "Все водители на нервах. Бывает, что одна-две машины проедут. Надо просыпаться и ехать, начинать движение и не спать. Надо ждать пока приедет бус, который возит продукты. Именно у него можно купить булочки, молоко или воду", – объяснил один из водителей.

      Смотрите видео, что происходит на границе со Словакией:

       
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Пошлина Новости Польши Словакия Ужгород
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