На объездной Ужгорода десятикилометровые очереди из грузовиков: фото, видео

На объездной Ужгорода образовались десятикилометровые вереницы грузовиков. Причиной такого скопления является отсутствие разрешений на пересечение границы с Польшей.

По информации Ужинформ, из-за отсутствия разрешений водители едут через Словакию.

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Пограничники не в состоянии пропускать такое большое количество авто, а потому пункты пропуска работают круглосуточно в усиленном режиме. Водители жалуются на условия, и говорят, спят по несколько часов в сутки, чтобы не проспать свою очередь.



Пункты пропуска работают круглосуточно



Очереди образовались из-за отсутствия разрешений на пересечение границы с Польшей

"Все водители на нервах. Бывает, что одна-две машины проедут. Надо просыпаться и ехать, начинать движение и не спать. Надо ждать пока приедет бус, который возит продукты. Именно у него можно купить булочки, молоко или воду", – объяснил один из водителей.

Смотрите видео, что происходит на границе со Словакией: