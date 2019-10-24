На об'їзній Ужгорода десятикілометрові черги з вантажівок: фото, відео

На об'їзній Ужгорода утворилися десятикілометрові ланцюги з вантажівок. Причиною такого скупчення є відсутність дозволів на перетин кордону з Польщею.

За інформацією Ужінформ, через відсутність дозволів водії їдуть через Словаччину.

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Прикордонник не в змозі пропускати таку велику кількість авто, а тому пункти пропуску працюють цілодобово в посиленому режимі. Водії скаржаться на умови, та кажуть, сплять по кілька годин на добу, аби не проспати свою чергу.



Пункти пропуску працюють цілодобово



Черги утворились через відсутність дозволів на перетин кордону з Польщею

"Всі водії на нервах. Буває, що одна-дві машина проїде.Треба пробуджуватись і їхати, починати рух і не спати. Треба чекати поки приїде бус, який возить продукти. Саме в нього можна купити, булочки, молоко або воду", – пояснив один з водіїв.

Дивіться відео, що відбувається на кордоні з Словаччиною: