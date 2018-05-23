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На обновление государственного аппарата нужно десять лет, – чиновник Минсоцполитики

24 Читати новину українською
Алексей Краснощеков
Алексей Краснощеков / Facebook

На то, чтобы полностью обновить государственный аппарат в Украине и обеспечить прозрачную и эффективную работу, нужно минимум 10 лет.

Об этом в интервью сайту "24" заявил государственный эксперт Директората защиты прав лиц с инвалидностью Министерства социальной политики Украины Алексей Краснощеков.

Должно зайти несколько волн новых людей, и должна очиститься исполнительная власть. Например, я знаю, как можно работать по-старому, я знаю, как работают коррупционные схемы, знаю – кто, на чем и что зарабатывал. Есть высокий риск, что я частично испорчен этим, я зашел в министерство и, теоретически, я знаю, как можно реализовывать определенные договоренности. Нужно, чтобы на мое место зашел еще один человек, который будет знать о том, что когда-то делали другие, хотя сам такого никогда не встречал,
– сказал Краснощеков.

Следовательно, по его словам, нужно две-три итерации госслужащих, пока на зайдут на работу в ведомства профессионалы, которые просто не будут понимать, как когда-то зарабатывали их предшественники. Он также признал, что это долгий и непопулярный путь реформирования. Но только так можно реализовать институциональные изменения, которые невозможно будет откатить назад.

Больше читайте в полной версии интервью: Чиновник: Я знаю, как работают коррупционные схемы, и поэтому – частично испорчен

Напомним, ранее сообщалось, что в США обсуждают введение санкций против украинских чиновников, которые тормозят реформы. Конкретные имена могут прозвучать через месяц-полтора.

Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Министерство социальной политики Реформы
Источник: 24 канал
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