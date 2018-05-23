На оновлення державного апарату треба десяток років, – чиновник Мінсоцполітики

На те, щоб повністю оновити державний апарат в Україні та забезпечити його прозору та ефективну роботу, потрібно щонайменше 10 років.

Про це в інтерв’ю сайту "24" заявив державний експерт Директорату захисту прав осіб з інвалідністю Міністерства соціальної політики України Олексій Краснощоков.

Має зайти декілька хвиль нових людей і має очиститись виконавча влада. Наприклад, я знаю, як можна працювати по-старому, я знаю, як працюють корупційні схеми, знаю – хто, на чому і що заробляв. Є високий ризик, що я частково зіпсований цим, я зайшов у міністерство і, теоретично, я знаю, як можна реалізовувати певні домовленості. Потрібно, щоб на моє місце зайшла ще одна людина, яка буде знати про те, що колись робили інші, хоча сама такого ніколи не зустрічала,

– сказав Краснощоков.

Відтак, за його словами, потрібно дві-три ітерації держслужбовців, аж поки на зайдуть на роботу у відомства професіонали, які просто не розумітимуть, як колись заробляли їхні попередники. Він також визнав, що це довгий і непопулярний шлях реформування. Але лише так можна реалізувати інституціональні зміни, які неможливо буде відкотити назад.

Більше читайте у повній версії інтерв’ю: Чиновник: Я знаю, як працюють корупційні схеми, і тому – частково зіпсований

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у США обговорюють введення санкцій проти українських чиновників, які гальмують реформи. Конкретні імена можуть пролунати через місяць-півтора.