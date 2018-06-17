На Одесщине неизвестные вооруженные лица подожгли насосную станцию

В ночь на субботу вблизи границы с непризнанным Приднестровьем, в селе Граденицы Беляевского района, группа вооруженных автоматами лиц ворвались в насосную станцию и подожгли ее.

Об этом сообщил активист Александр Жирносенко на своей странице в Facebook.

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Теперь местные жители и фермеры остались без полива своих участков. Есть несколько версий того, что произошло – от диверсии до бизнес разборок,

– написал активист.

Активист отметил, что ситуация может быть связана с конфликтом криминального авторитета и местного депутата, которому принадлежит станция.

В полиции пока не комментируют инцидент.