На Одесщине оригинально вводят новые стандарты в школах
В Подольске, в Одесской области, работники местной школы придумали оригинальный способ, как ввести в учебном заведении стандарты "Новой украинской школы".
В 9-ть местных школ до сих пор не привезли одноместные парты, поэтому там начали пилить двухместные, сообщает Думская.
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Делят пополам и ставят дополнительные ножки, –
рассказал во время аппаратного совещания в облсовете директор областного департамента образования и науки Александр Лончак.
По его словам, это была инициатива родителей. Губернатор Максим Степанов распорядился прекратить столярные работы.
На Одесщине парты распиливают пополам/ Источник: dumskaya.net
В городском совете города отмечают, что парты "модернизировали", а не просто "пилили".
Теперь высоту стола и стула можно регулировать под рост ребенка. "Это временная мера, пока мы ждем результатов тендера", – рассказал представитель местной власти.
Напомним, министр образования и науки в Украине Лилия Гриневич сообщила, что хочет перевести учителей пенсионного возраста на контрактную форму работы.
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