23:50
17 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
22°C 15°C
  • среда
    23°C 17°C
  • четверг
    24°C 19°C
  • пятница
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Особые отношения Путина и Трампа. Обливной понедельник для Жириновского
Вєсті Кремля
21:38, сегодня
Вести.UA. Ляшко переживает по поводу кругляка. Виноват ли Пашинский
Вєсті.UA
21:35, сегодня
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

На одной из самых известных киностудий России вспыхнул крупный пожар: видео

81 Читати новину українською
В России горит здание киностудии "Ленфильм"
В России горит здание киностудии "Ленфильм" / Скриншот из видео

Вечером 17 июля в одном из помещений известной российской киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге вспыхнул мощный пожар.

Горит двухэтажное здание на улице Тамбасова в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Читайте также: В Ужгороде подожгли автомобиль офицера Госпогранслужбы

Горит двухэтажный разноуровневый дом, где раньше располагался "Ленфильм". Вспыхнуло около 200 метров квадратных,
– отмечают в информагентстве.

Кроме того, известно, что из-за угрозы распространения огня пожару присвоен повышенный ранг №2. Сведения о пострадавших не поступали.

Как пишут российские СМИ, это же здание уже вспыхивало в феврале этого года. На то время в нем располагались арендаторы – станция технического обслуживания и цех по производству целлофановой пленки, а вблизи места пожара было помещение, где хранились автомобили, которые используют во время съемок.

 

Теги: Новости России Пожар
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 17 июля: Война САП и НАБУ и "Черный день для истории США"
сегодня, 22:20 Главные новости 17 июля: Война САП и НАБУ и "Черный день для истории США"
160
Годовщина катастрофы боинга МН17: как Россия врет о катастрофе
сегодня, 22:01 Годовщина катастрофы боинга МН17: как Россия врет о катастрофе
Блог Медіа 1817
Секса в СССР не было или же был? 18+
сегодня, 21:01 Секса в СССР не было или же был? 18+
Настя Сукач 697
О чем свидетельствует язык тела Трампа и Путина в ходе встречи в Хельсинки: объяснение эксперта
сегодня, 20:23 О чем свидетельствует язык тела Трампа и Путина в ходе встречи в Хельсинки: объяснение эксперта
732
ТОП-5 новых смартфонов, стоят около ста долларов
сегодня, 20:04 ТОП-5 новых смартфонов, стоят около ста долларов
714
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет
 25 февраля , 11:01
Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
 26 марта , 16:14
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти
 25 января , 15:38
ВНО-2018: расписание всех экзаменов
 22 мая , 09:09
Марка Фейгина лишили статуса адвоката
 24 апреля , 20:47
"Дополнительная плата за безвиз" на самом деле просто регистрация, – эксперт о новой инициативе
3 мая , 12:57
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук