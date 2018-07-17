На одной из самых известных киностудий России вспыхнул крупный пожар: видео

Вечером 17 июля в одном из помещений известной российской киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге вспыхнул мощный пожар.

Горит двухэтажное здание на улице Тамбасова в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

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Горит двухэтажный разноуровневый дом, где раньше располагался "Ленфильм". Вспыхнуло около 200 метров квадратных,

– отмечают в информагентстве.

Кроме того, известно, что из-за угрозы распространения огня пожару присвоен повышенный ранг №2. Сведения о пострадавших не поступали.

Как пишут российские СМИ, это же здание уже вспыхивало в феврале этого года. На то время в нем располагались арендаторы – станция технического обслуживания и цех по производству целлофановой пленки, а вблизи места пожара было помещение, где хранились автомобили, которые используют во время съемок.