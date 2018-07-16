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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Ужгороде подожгли автомобиль офицера Госпогранслужбы

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В Ужгороде подожгли автомобиль офицера Госпогранслужбы
В Ужгороде подожгли автомобиль офицера Госпогранслужбы / Фото Госпогранслужбы

В понедельник, 16 июля, ночью в Ужгороде подожгли транспортное средство военнослужащего Госпогранслужбы. Автомобиль принадлежал офицеру внутренней и собственной безопасности. По предварительной информации возгорание произошло от колеса. На место происшествия вызвали представителей полиции. Сейчас продолжаются следственные действия.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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"Таким образом, противоправные элементы скорее всего пытаются оказывать давление на пограничников, так как сотрудники Госпогранслужбы активно противодействуют противоправной деятельности на государственной границе. Правоохранители неоднократно пресекали попытки перемещения контрабандных товаров и незаконных мигрантов, а это явно не по нраву дельцам", – убеждены в Госпогранслужбе.


Фото последствий поджога автомобиля 

Теги: Новости Украины Госпогранслужба Пожар Новости Закарпатья Ужгород
Источник: 24 Канал
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