В Ужгороде подожгли автомобиль офицера Госпогранслужбы

В понедельник, 16 июля, ночью в Ужгороде подожгли транспортное средство военнослужащего Госпогранслужбы. Автомобиль принадлежал офицеру внутренней и собственной безопасности. По предварительной информации возгорание произошло от колеса. На место происшествия вызвали представителей полиции. Сейчас продолжаются следственные действия.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. Читайте также: На Закарпатье сгорел детский сад в ромском поселении, местные утверждают, что это поджог "Таким образом, противоправные элементы скорее всего пытаются оказывать давление на пограничников, так как сотрудники Госпогранслужбы активно противодействуют противоправной деятельности на государственной границе. Правоохранители неоднократно пресекали попытки перемещения контрабандных товаров и незаконных мигрантов, а это явно не по нраву дельцам", – убеждены в Госпогранслужбе.

Фото последствий поджога автомобиля