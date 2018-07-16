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В Ужгороді підпалили автомобіль офіцера Держприкордонслужби

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В Ужгороді підпалили автомобіль офіцера Держприкордонслужби
В Ужгороді підпалили автомобіль офіцера Держприкордонслужби / Фото Держприкордонслужби

У понеділок 16 липня вночі в Ужгороді підпалили транспортний засіб військовослужбовця Держприкордонслужби. Автомобіль належав офіцеру внутрішньої та власної безпеки. За попередньою інформацією загорання відбулося від колеса. На місце події викликали представників поліції. Наразі тривають слідчі дії.

Про це повідомляє прес-служба Дрежприкордонслужби.

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"У такий спосіб протиправні елементи скоріш за все намагаються чинити тиск на прикордонників, адже співробітники Держприкордонслужби активно протидіють протиправній діяльності на державному кордоні. Правоохоронці неодноразово припиняли спроби переміщення контрабандних товарів та незаконних мігрантів, а це явно не до вподоби ділкам", – переконані у Держприкордонслужбі.


Фото наслідків підпалу автомобіля 

Теги: Новини України Держприкордонслужба Ужгород Новини Закарпаття Пожежа
Джерело: 24 Канал
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