В Ужгороді підпалили автомобіль офіцера Держприкордонслужби

У понеділок 16 липня вночі в Ужгороді підпалили транспортний засіб військовослужбовця Держприкордонслужби. Автомобіль належав офіцеру внутрішньої та власної безпеки. За попередньою інформацією загорання відбулося від колеса. На місце події викликали представників поліції. Наразі тривають слідчі дії.

Про це повідомляє прес-служба Дрежприкордонслужби. Читайте також: На Закарпатті згорів дитячий садок у ромському поселенні, місцеві стверджують, що це підпал "У такий спосіб протиправні елементи скоріш за все намагаються чинити тиск на прикордонників, адже співробітники Держприкордонслужби активно протидіють протиправній діяльності на державному кордоні. Правоохоронці неодноразово припиняли спроби переміщення контрабандних товарів та незаконних мігрантів, а це явно не до вподоби ділкам", – переконані у Держприкордонслужбі.

Фото наслідків підпалу автомобіля