На одній із найвідоміших кіностудій Росії спалахнула масштабна пожежа: відео

Ввечері 17 липня в одному з приміщень відомої російської кіностудії "Ленфільм" у Санкт-Петербурзі спалахнула потужна пожежа.

Горить двоповерхова будівля на вулиці Тамбасова у Санкт-Петербурзі, передає ТАСС.

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Горить різнорівневий двоповерховий будинок, де раніше розташовувався "Ленфільм". Спалахнуло близько 200 метрів квадратних,

– зазначають в інформагентстві.

Окрім цього, відомо, що через загрозу поширення вогню пожежі присвоєно підвищений ранг №2. Відомості про потерпілих не надходили.

Як пишуть російські ЗМІ, ця ж будівля вже спалахувала в лютому цього року. На той час в ній розташовувалися орендарі – станція технічного обслуговування та цех із виробництва целофанової плівки, а поблизу місця пожежі було приміщення, де зберігалися автомобілі, які використовують під час зйомок.