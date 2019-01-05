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      На одном из Марианских островов, по запросу ФБР задержали гражданина России

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      На острове Сайпан задержали россиянина
      На острове Сайпан задержали россиянина / Иллюстративное фото

      Россиянина Дмитрия Макаренко задержали в субботу на острове Сайпан по запросу ФБР. Мужчину обвиняют в попытке экспорта военной техники из США в Россию.

      Об этом сообщило издание Guam Post.

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      Отмечается, что окружным судом Южного округа Флориды 15 июня 2017 года Дмитрию Макаренко был вынесен обвинительный приговор. Россиянина обвиняют в сговоре с целью незаконной попытки экспорта приборов ночного видения военного класса, тепловизионных приборов и капсюлей для воспламенения заряда в Россию. Также мужчину обвиняют в отмывании денег.

      Суд Северных Марианских островов удовлетворил ходатайство помощника прокурора США Гарта Баку о депортации Макаренко до Флориды. Согласно обвинительному приговору, никакие предметы военной техники или оборонительные услуги не могут быть экспортированы из США в иностранное государство без лицензии или письменного разрешения Государственного департамента по контролю за оборонной торговлей.

      Макаренко был сообщником выходца из Украины Владимира Неизвестного, который является американским гражданином. В июне 2018 суд в США приговорил его к более двух лет тюрьмы за сговор с целью незаконного экспорта технологий военного образца в Россию.

      Теги: Новости России Новости США
      Источник: 24 Канал
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