На одном из Марианских островов, по запросу ФБР задержали гражданина России
Россиянина Дмитрия Макаренко задержали в субботу на острове Сайпан по запросу ФБР. Мужчину обвиняют в попытке экспорта военной техники из США в Россию.
Об этом сообщило издание Guam Post.
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Отмечается, что окружным судом Южного округа Флориды 15 июня 2017 года Дмитрию Макаренко был вынесен обвинительный приговор. Россиянина обвиняют в сговоре с целью незаконной попытки экспорта приборов ночного видения военного класса, тепловизионных приборов и капсюлей для воспламенения заряда в Россию. Также мужчину обвиняют в отмывании денег.
Суд Северных Марианских островов удовлетворил ходатайство помощника прокурора США Гарта Баку о депортации Макаренко до Флориды. Согласно обвинительному приговору, никакие предметы военной техники или оборонительные услуги не могут быть экспортированы из США в иностранное государство без лицензии или письменного разрешения Государственного департамента по контролю за оборонной торговлей.
Макаренко был сообщником выходца из Украины Владимира Неизвестного, который является американским гражданином. В июне 2018 суд в США приговорил его к более двух лет тюрьмы за сговор с целью незаконного экспорта технологий военного образца в Россию.
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