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      На одному з Маріанських островів за запитом ФБР затримали громадянина Росії

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      На острові Сайпан затримали росіянина
      На острові Сайпан затримали росіянина / Ілюстративне фото

      Росіянина Дмитра Макаренка затримали у суботу на острові Сайпан за запитом ФБР. Чоловіка звинувачують у спробі експорту військової техніки з США до Росії.

      Про це повідомило видання Guam Post.

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      Зазначається, що окружним судом Південного округу Флориди 15 червня 2017 року Дмитру Макаренку було винесено обвинувальний вирок. Росіянина звинувачують у змові з метою незаконної спроби експорту приладів нічного бачення військового класу, тепловізійних приладів і капсулів для займання заряду в Росію. Також чоловіка звинувачують у відмиванні грошей.

      Суд Північних Маріанських островів задовольнив клопотання помічника прокурора США Гарта Баку про депортацію Макаренка до Флориди. Згідно з обвинувальним вироком, ніякі предмети військової техніки або оборонні послуги не можуть бути експортовані з США в іноземну державу без ліцензії або письмового дозволу Державного департаменту з контролю за оборонною торгівлею.

      Макаренко був спільником вихідця з України Володимира Невідомого, що є американським громадянином. У червні 2018 року суд у США засудив його до більше ніж двох років в’язниці за змову з метою незаконного експорту технологій військового зразка в Росію.

      Теги: Новини США Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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