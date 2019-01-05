На одному з Маріанських островів за запитом ФБР затримали громадянина Росії

Росіянина Дмитра Макаренка затримали у суботу на острові Сайпан за запитом ФБР. Чоловіка звинувачують у спробі експорту військової техніки з США до Росії.

Про це повідомило видання Guam Post.

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Зазначається, що окружним судом Південного округу Флориди 15 червня 2017 року Дмитру Макаренку було винесено обвинувальний вирок. Росіянина звинувачують у змові з метою незаконної спроби експорту приладів нічного бачення військового класу, тепловізійних приладів і капсулів для займання заряду в Росію. Також чоловіка звинувачують у відмиванні грошей.

Суд Північних Маріанських островів задовольнив клопотання помічника прокурора США Гарта Баку про депортацію Макаренка до Флориди. Згідно з обвинувальним вироком, ніякі предмети військової техніки або оборонні послуги не можуть бути експортовані з США в іноземну державу без ліцензії або письмового дозволу Державного департаменту з контролю за оборонною торгівлею.

Макаренко був спільником вихідця з України Володимира Невідомого, що є американським громадянином. У червні 2018 року суд у США засудив його до більше ніж двох років в’язниці за змову з метою незаконного експорту технологій військового зразка в Росію.