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      На офис "Крымской солидарности" в оккупированном Симферополе напали: видео

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      В офис "Крымской солидарности" пытался проникнуть злоумышленник
      В офис "Крымской солидарности" пытался проникнуть злоумышленник / скрин из видео

      В оккупированном Симферополе злоумышленники пытались проникнуть в офис адвокатов "Крымской солидарности". В нем разбили и открыли окно.

      Об этом информируют на Facebook-странице организации.

      Читайте также: Балуху нужна поддержка: правозащитники просят писать политзаключенному Кремля

      Инцидент произошел вечером 9 декабря.

      Вечером мне позвонил администратор здания, в котором мы снимаем офис и рассказал, что была попытка проникновения в наш офис. За минут 20 я приехал на место со своими коллегами и увидел, что в наш офис пытались залезть – было открытое окно, разбито стекло, видно, пытались что-то достать,
      – прокомментировал инцидент адвокат Эдем Семедляев.

      Правозащитник считает, что это – очередная попытка запугать членов "Крымской солидарности".

      Отметим, что юристы организации занимаются делами, за которые в оккупированном Крыму мало кто хочет браться. В частности, речь идет о делах пленных РФ украинских моряков, делах Хизб-ут Тахрир и Веджие Кашка, связанные с крымскими татарами. Также в "Крымской солидарности" оперативно информируют общество о состоянии незаконно заключенного в аннексированном Крыму Владимира Балуха.

      Смотрите видео: в офис "Крымской солидарности" пытался проникнуть злоумышленник

       

      Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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