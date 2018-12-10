На офіс "Кримської солідарності" в окупованому Сімферополі напали: відео

В окупованому Сімферополі зловмисники намагалися влізти в офіс адвокатів "Кримської солідарності". У ньому розбили та відкрили вікно.

Про це інформують на Facebook-сторінці організації.

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Інцидент трапився ввечері 9 грудня.

Ввечері мені подзвонив адміністратор будівлі, в якій ми знімаємо офіс та розповів, що була спроба проникнення в наш офіс. За хвилин 20 я приїхав на місце зі своїми колегами й побачив, що в наш офіс намагалися залізти – було відкрите вікно, розбите скло, видно, намагалися щось дістати,

– прокоментував інцидент адвокат Едем Семедляєв.

Правозахисник вважає, що це – чергова спроба залякати членів "Кримської солідарності".

Зазначимо, що юристи організації займаються справами, за які в окупованому Криму мало хто хоче братися. Зокрема, йдеться про справи полонених РФ українських моряків, справи Хізб-ут Тахрір та Веджіє Кашка, пов'язані із кримськими татарами. Також у "Кримській солідарності" оперативно інформують суспільство про стан незаконно ув'язненого в анексованому Криму Володимира Балуха.

Дивіться відео: в офіс "Кримської солідарності" намагався влізти зловмисник