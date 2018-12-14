На оккупированном Донбассе боевики заявляют о полной боеготовности

На оккупированном Донбассе пророссийские боевики привели в полную боевую готовность все воинские части. Все незаконные подразделения якобы получили новое вооружение и технику.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

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Так называемый "заместитель командующего оперативного командования" оккупированных районов Донецкой области заявил, что это якобы связано с "угрозой наступательных действий со стороны Вооруженных сил Украины".

При этом известно, что подразделения боевиков доукомплектованы на 100% личным составом, также они получили новое вооружение, техникой и боеприпасами. Издания отмечают, что артиллерийские подразделения боевиков готовы выдвинуться на заранее подготовленные позиции и "вести огонь".

Боевики заявляют, что объекты инфраструктуры в оккупированном Донецке усилены средствами противовоздушной обороны, а также проведена работа по рассредоточению запаса материальных средств и создания хранилищ вооружения и боеприпасов на всей территории ДНР для ведения тотального сопротивления".

К слову, министр обороны Украины Степан Полторак благодаря введению военного положения Вооруженные силы Украины получат более 200 единиц техники до конца действия этого режима.