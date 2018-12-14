На окупованому Донбасі бойовики заявляють про повну боєготовність

На окупованому Донбасі проросійські бойовики привели в повну бойову готовність всі військові частини. Усі незаконні підрозділи нібито отримали нове озброєння та техніку.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

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Так званий "заступник командувача оперативного командування" окупованих районів Донецької області заявив, що це нібито пов'язано з "загрозою наступальних дій з боку Збройних сил України".

При цьому відомо, що підрозділи бойовиків доукомплектовані на 100% особовим складом, також вони отримали нове озброєння, технікою та боєприпасами. Видання зазначають, що артилерійські підрозділи бойовиків готові висунутися на заздалегідь підготовлені позиції і "вести вогонь".

Бойовики заявляють, що об'єкти інфраструктури в окупованому Донецьку посилені засобами протиповітряної оборони, а також "проведена робота по розосередженню запасу матеріальних засобів і створення схронів озброєння та боєприпасів на всій території ДНР для ведення тотального опору".

До слова, міністр оборони України Степан Полторак завдяки запровадженню воєнного стану Збройні сили України отримають понад 200 одиниць техніки до кінця дії цього режиму.