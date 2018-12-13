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      Завдяки воєнному стану ЗСУ отримають чимало військової техніки

      198 Читать новость на русском
      Полторак заявив, що ЗСУ отримають багато техніки завдяки дії воєнного стану
      Полторак заявив, що ЗСУ отримають багато техніки завдяки дії воєнного стану / 24 канал

      Завдяки запровадженню воєнного стану, Збройні сили України отримають понад 200 одиниць техніки до кінця дії цього режиму.

      Про це міністр оборони Степан Полторак сказав у ефірі телеканалу "Україна".

      Завдяки заходам, передбаченим воєнним станом, за 2 тижні до військ надійшло понад 100 одиниць техніки. До кінця воєнного стану ми плануємо отримати більш ніж 200 одиниць техніки,
      – сказав міністр.

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      Полторак також нагадав, у яких випадках запроваджується воєнний стан.

      "Воєнний стан запроваджується в країні з двох головних причин. Перша – агресія проти України, друга – коли є загроза відкритої агресії. У нас відбулося два в одному: агресія Російської Федерації проти Військових морських сил України в Керченській протоці, а також величезне групування російських військ на кордоні з Україною", – нагадав міністр.

      Воєнний стан Україна ЗСУ Полторак

      Чому Україна запровадила воєнний стан? Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Причиною стало те, що 25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових.

      Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі. Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Окрім введення воєнного стану, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Теги: Новини України Воєнний стан в Україні Збройні сили України Степан Полторак Міністерство оборони України Зброя
      Джерело: 24 канал
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