Благодаря военному состоянию ВСУ получат немало военной техники
Благодаря внедрению военного положения Вооруженные силы Украины получат более 200 единиц техники до конца действия этого режима.
Об этом министр обороны Степан Полторак сказал в эфире телеканала "Украина".
Благодаря мерам, предусмотренным военным положением, за 2 недели к войскам поступило более 100 единиц техники. К концу военного положения мы планируем получить более 200 единиц техники,
– сказал министр.
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Полторак также напомнил, в каких случаях вводится военное положение.
"Военное положение вводится в стране по двум главным причинам. Первая – агрессия против Украины, вторая – когда есть угроза открытой агрессии. У нас произошло два в одном: агрессия Российской Федерации против Военных морских сил Украины в Керченском проливе, а также огромное группировки российских войск на границе с Украиной", – напомнил министр.
Почему Украина ввела военное положение? Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Причиной стало то, что 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных.
Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.
Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.
Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.