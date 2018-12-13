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      Благодаря военному состоянию ВСУ получат немало военной техники

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      Полторак заявил, что ВСУ получат много техники благодаря действию военного положения
      Полторак заявил, что ВСУ получат много техники благодаря действию военного положения / 24 канал

      Благодаря внедрению военного положения Вооруженные силы Украины получат более 200 единиц техники до конца действия этого режима.

      Об этом министр обороны Степан Полторак сказал в эфире телеканала "Украина".

      Благодаря мерам, предусмотренным военным положением, за 2 недели к войскам поступило более 100 единиц техники. К концу военного положения мы планируем получить более 200 единиц техники,
      – сказал министр.

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      Полторак также напомнил, в каких случаях вводится военное положение.

      "Военное положение вводится в стране по двум главным причинам. Первая – агрессия против Украины, вторая – когда есть угроза открытой агрессии. У нас произошло два в одном: агрессия Российской Федерации против Военных морских сил Украины в Керченском проливе, а также огромное группировки российских войск на границе с Украиной", – напомнил министр.

      Воєнний стан Україна ЗСУ Полторак

      Почему Украина ввела военное положение? Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Причиной стало то, что 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных.

      Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Теги: Новости Украины Военное положение в Украине Вооруженные силы Украины Степан Полторак Міністерство оборони України Оружие
      Источник: 24 канал
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