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      На оккупированном Донбассе хотят объединения с Россией: как проводили скандальный опрос

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      Как проводили скандальный соцопрос на оккупированном Донбассе
      Как проводили скандальный соцопрос на оккупированном Донбассе / news.liga

      Большинство жителей оккупированного Донбасса в будущем видят его в составе России. Такие результаты социологи "Нью Имидж Маркетинг Групп" получили после того, как провели опрос среди жителей временно оккупированных территорий. Специалисты объяснили, как формировали выборку и насколько релевантными были результаты исследования.

      Так, при формировании выборки агентство выходило из данных 2014 года, к которым добавили информацию о населении, которое выехало с оккупированного Донбасса. Речь идет о данных по количеству внутренних переселенцев. Об этом в комментарии "Громадському" рассказал директор "Нью-имидж маркетинг групп" Олег Синаюк.

      Важно: Жители оккупированного Донбасса хотят воссоединения с Россией и победы над "укропами": опрос

      Социолог отметил, что компания не может получить данные о тех, кто погиб или уехал в Россию или другие страны. Так же невозможно получить информацию о тех, кто выехал на подконтрольную Украине территорию, однако не зарегистрировался как переселенец.

      "Это очень релевантно, других вариантов у нас нет", – отметил Синаюк.

      Респондентов не разделяли на работающих и неработающих, выборка состояла исключительно по возрасту и полу людей, а также по типу населенных пунктов. Опрашивали и сельских, и городских жителей.

      Все моменты учли, когда рассчитывали погрешность выборки. Если бы не эти моменты, погрешность выборки была бы как минимум вдвое меньше, чем она у нас получилась,
      – объяснил исследователь.

      О том, как сотрудники компании выезжали на оккупированные территории и проводили опрос с жителями Донбасса, Синаюк рассказывать не стал, чтобы не подвергнуть людей опасности.

      Смотрите видео корреспондентов 24 канала о соцопросе:

      О каком соцопросе идет речь?

      • Его проводили Украинский институт будущего и "Зеркало недели. Украина" благодаря компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" на оккупированном Донбассе.
      • Результаты соцопроса показали, что за присоединение Донбасса к России выступает большинство жителей оккупированного региона.
      • Также жители ОРДЛО больше всего хотят победы в войне над "укропами".

      Донбас Росія війна соціологічне дослідження опитування
      Каким видят будущее Донбасса жители ОРДЛО / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Социологическое исследование
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