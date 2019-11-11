На оккупированном Донбассе хотят объединения с Россией: как проводили скандальный опрос

Большинство жителей оккупированного Донбасса в будущем видят его в составе России. Такие результаты социологи "Нью Имидж Маркетинг Групп" получили после того, как провели опрос среди жителей временно оккупированных территорий. Специалисты объяснили, как формировали выборку и насколько релевантными были результаты исследования.

Так, при формировании выборки агентство выходило из данных 2014 года, к которым добавили информацию о населении, которое выехало с оккупированного Донбасса. Речь идет о данных по количеству внутренних переселенцев. Об этом в комментарии "Громадському" рассказал директор "Нью-имидж маркетинг групп" Олег Синаюк.

Важно: Жители оккупированного Донбасса хотят воссоединения с Россией и победы над "укропами": опрос

Социолог отметил, что компания не может получить данные о тех, кто погиб или уехал в Россию или другие страны. Так же невозможно получить информацию о тех, кто выехал на подконтрольную Украине территорию, однако не зарегистрировался как переселенец.

"Это очень релевантно, других вариантов у нас нет", – отметил Синаюк.

Респондентов не разделяли на работающих и неработающих, выборка состояла исключительно по возрасту и полу людей, а также по типу населенных пунктов. Опрашивали и сельских, и городских жителей.

Все моменты учли, когда рассчитывали погрешность выборки. Если бы не эти моменты, погрешность выборки была бы как минимум вдвое меньше, чем она у нас получилась,

– объяснил исследователь.

О том, как сотрудники компании выезжали на оккупированные территории и проводили опрос с жителями Донбасса, Синаюк рассказывать не стал, чтобы не подвергнуть людей опасности.

Смотрите видео корреспондентов 24 канала о соцопросе:



О каком соцопросе идет речь?

Его проводили Украинский институт будущего и "Зеркало недели. Украина" благодаря компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" на оккупированном Донбассе.

Результаты соцопроса показали, что за присоединение Донбасса к России выступает большинство жителей оккупированного региона.

Также жители ОРДЛО больше всего хотят победы в войне над "укропами".



Каким видят будущее Донбасса жители ОРДЛО / инфографика 24 канала