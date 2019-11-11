На окупованому Донбасі хочуть об’єднання з Росією: як проводили скандальне опитування

Більшість мешканців окупованого Донбасу в майбутньому бачать його у складі Росії. Такі результати соціологи "Нью Імідж Маркетинг Груп" отримали після того, як провели опитування серед жителів тимчасово окупованих територій. Фахівці пояснили, як саме формували вибірку та наскільки релевантними є результати дослідження.

Так, під час формування вибірки агенція виходила з даних 2014 року, до яких додали інформацію про населення, яке виїхало з окупованого Донбасу. Йдеться про дані щодо кількості внутрішніх переселенців. Про це в коментарі "Громадському" розповів директор "Нью-імідж маркетинг груп" Олег Сінаюк.

Важливо: Жителі окупованого Донбасу хочуть возз’єднання з Росією і перемоги над "укропами": опитування

Соціолог зазначив, що компанія не може отримати дані про тих, хто загинув чи виїхав до Росії або інших країн. Так само неможливо отримати інформацію про тих, хто виїхав на підконтрольну Україні територію, проте не зареєструвався як переселенець.

"Це максимально релевантно, інших варіантів у нас немає", – наголосив Сінаюк.

Респондентів не розділяли на працюючих та непрацюючих, вибірка складалась виключно за віком та статтю людей, а також щодо типу населених пунктів. Опитували і сільських, і міських жителів.

Усі моменти врахували, коли розраховували похибку вибірки. Якби не ці моменти, похибка вибірка була б щонайменше вдвічі меншою, ніж вона у нас вийшла,

– пояснив дослідник.

Про те, як працівники компанії виїжджали на окуповані території та проводили опитування з мешканцями Донбасу, Сінаюк розповідати не став, аби не наразити людей на небезпеку.

Дивіться відео кореспондентів 24 каналу про соцопитування:

Про яке соцопитування йдеться?

Його проводили Український інститут майбутнього та "Дзеркало тижня. Україна" завдяки компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп" на окупованому Донбасі.

Результати соцопитування показали, що за приєднання Донбасу до Росії виступає більшість жителів окупованого регіону.

Також жителі ОРДЛО найбільше прагнуть перемоги у війні над "укропами".



Яким бачать майбутнє Донбасу жителі ОРДЛО/ інфографіка 24 каналу