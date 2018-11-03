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      На Донбассе новые проблемы с питьевой водой: оккупанты сделали странное предупреждение

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      В Макеевке снова проблемы с питьевой водой
      В Макеевке снова проблемы с питьевой водой / Фото из свободных источников

      Оккупационная администрация Макеевки Донецкой области призвала жителей города кипятить воду перед употреблением. Там даже советуют делать это в течение 5 -7 минут.

      Соответствующее обращение к людям размещено на сайте оккупационной администрации города.

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      Отмечают, что кипятить воду надо "в целях профилактики инфекционных заболеваний и обеспечения санитарного, эпидемиологического благополучия".

      Также там указывают время, в течение которого следует кипятить воду. Оккупанты рекомендуют делать это 5 – 7 минут.

      Последний раз жителей Макеевки просили кипятить воду во время отравления питьевой водой в сентябре.

      Объявления на сайте оккупационной администрации Макеевки

      Напомним, 26 сентября стало известно, что в Макеевке на оккупированной Донетчине произошло массовое отравление людей питьевой водой из-за неисправной системы ее дезинфекции. Сначала в больницу попали 39 человек, среди которых было 2 детей. Впоследствии стало известно, что количество госпитализированных вследствие отравления питьевой водой в оккупированной Макеевке людей увеличилось до 100 человек.
      Позже стало также известно, что хлор для Макеевской фильтровальной станции поставляли из России. Чем именно отравились люди до сих пор неизвестно.

      Теги: Война на Донбассе Новости Украины отравление Отравление водой в Макеевке Новости Донецка
      Источник: 24 канал
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