На Донбасі нові проблеми з питною водою: окупанти зробили дивне попередження

Окупаційна адміністрація Макіївки на Донеччині закликали жителів міста кип'ятити воду перед вживанням. Там навіть радять робити це протягом 5 –7 хвилин.

Відповідне звернення до людей розміщене на сайті окупаційної адміністрації міста.

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Зазначають, що кип'ятити воду треба "у цілях профілактики інфекційних захворювань та забезпечення санітарного, епідеміологічного благополуччя".

Також там вказують час, протягом якого слід кип'ятити воду. Окупанти рекомендують робити це 5 – 7 хвилин.

Востаннє жителів Макіївки просили кип'ятити воду під час отруєння питною водою у вересні.



Оголошення на сайті окупаційної адміністрації Макіївки

Нагадаємо, 26 вересня стало відомо, що в Макіївці на окупованій Донеччині сталося масове отруєння людей питною водою через несправну систему її дезінфекції. Спершу до лікарень потрапили 39 людей, серед яких було 2 дітей. Згодом стало відомо, що кількість госпіталізованих внаслідок отруєння питною водою в окупованій Макіївці людей збільшилася до 100 осіб.

Пізніше стало також відомо, що хлор для Макіївської фільтрувальної станції постачали з Росії. Чим саме отруїлися люди досі невідомо.