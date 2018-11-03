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      На Донбасі нові проблеми з питною водою: окупанти зробили дивне попередження

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      У Макіївці знову проблеми із питною водою
      У Макіївці знову проблеми із питною водою / Фото з вільних джерел

      Окупаційна адміністрація Макіївки на Донеччині закликали жителів міста кип'ятити воду перед вживанням. Там навіть радять робити це протягом 5 –7 хвилин.

      Відповідне звернення до людей розміщене на сайті окупаційної адміністрації міста.

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      Зазначають, що кип'ятити воду треба "у цілях профілактики інфекційних захворювань та забезпечення санітарного, епідеміологічного благополуччя".

      Також там вказують час, протягом якого слід кип'ятити воду. Окупанти рекомендують робити це 5 – 7 хвилин.

      Востаннє жителів Макіївки просили кип'ятити воду під час отруєння питною водою у вересні.


      Оголошення на сайті окупаційної адміністрації Макіївки

      Нагадаємо, 26 вересня стало відомо, що в Макіївці на окупованій Донеччині сталося масове отруєння людей питною водою через несправну систему її дезінфекції. Спершу до лікарень потрапили 39 людей, серед яких було 2 дітей. Згодом стало відомо, що кількість госпіталізованих внаслідок отруєння питною водою в окупованій Макіївці людей збільшилася до 100 осіб.
      Пізніше стало також відомо, що хлор для Макіївської фільтрувальної станції постачали з Росії. Чим саме отруїлися люди досі невідомо.

      Теги: Новини України Новини Донецька Війна на Донбасі Отруєння водою в Макївці отруєння
      Джерело: 24 канал
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