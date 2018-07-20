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На озере в американском штате Миссури перевернулась лодка: минимум 11 погибших

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В штате Миссури произошла ужасная трагедия: на озере перевернулась лодка с 30 туристами
В штате Миссури произошла ужасная трагедия: на озере перевернулась лодка с 30 туристами / foxnews.com

По меньшей мере 11 погибших в результате аварии туристической лодки на озере в американском штате Миссури. Судно перевернулось из-за сильного шторма, который поднялся на водоеме.

Среди погибших есть дети, передает BBC.

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Отмечается, что еще 5 человек числятся пропавшими без вести: водолазы продолжают их поиски. Семь человек доставили в больницы.

По информации издания, трагедия произошла на популярном среди туристов озере Тейбл Рок. Около 30 отдыхающих отправились на экскурсию по водоему на так называемой "утиной лодке". В полицию информация об инциденте поступила в четверг поздно вечером.

"Утиная лодка" – это судно-амфибия, ранее американские военные использовали их для перевозки десанта. Позже они были модифицированы для эвакуации жертв наводнений или для использования во время экскурсий. Отметим, что это транспортное средство может быть как водным, так и сухопутным, поскольку имеет колеса.


Так выглядят "утиные лодки"

Очевидцы трагедии сняли видео, на котором виден мощный шторм на озере и то, как две лодки пытаются противостоять волнам. Одна – успешно возвращается на берег, а вот вторую – отогнало ветром и затопило.

 

Теги: Новости США Жертвы Аварии и ДТП Водный транспорт
Источник: 24 Канал
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