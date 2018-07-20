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На озері в американському штаті Міссурі перевернувся човен: щонайменше 11 загиблих

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У штаті Міссурі сталася жахлива трагедія: на озері перевернувся човен із 30 туристами
У штаті Міссурі сталася жахлива трагедія: на озері перевернувся човен із 30 туристами / foxnews.com

Щонайменше 11 загинули внаслідок аварії туристичного човна на озері в американському штаті Міссурі. Судно перевернулося через сильний шторм, який піднявся на водоймі.

Серед загиблих є діти, інформує BBC.

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Зазначається, що ще 5 людей вважають зниклими безвісти: водолази продовжують їхні пошуки. Семеро осіб доправили до лікарень.

За інформацією видання, трагедія сталася на популярному серед туристів озері Тейбл Рок. Близько 30 відпочивальників відправились на екскурсію водоймою на так званому "качиному човні". У поліцію інформація про інцидент надійшла у четвер пізно ввечері. 

"Качиний човен" – це судно-амфібія, раніше американські військові використовували їх для перевезення десанту. Пізніше вони були модифіковані для евакуації жертв повеней або для використання під час екскурсій. Зазначимо, що цей транспортний засіб може бути як водним, так і сухопутним, оскільки має колеса.


Так виглядають "качині човни"

Очевидці трагедії зняли відео, на якому видно потужний шторм на озері та те, як два човни намагаються протистояти хвилям. Один – успішно повертається на берег, а ось інший – відігнало вітром та затопило.

 

Теги: Новини США Жертви Аварії та ДТП Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
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