На парад в Москву прибыл единый политик ЕС: фото

В Москве состоялся парад ко Дню победы. Спикер парламента Словакии стал единственным европейским политиком, прибывшим на военный парад 9 мая.

Андрей Данко принял участие в параде по приглашению спикера госдумы Вячеслава Володина, пишет Topky.sk.

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Во время парада политик ЕС был на почетной трибуне, на которой также находился и президент РФ Владимир Путин.



Спикер парламента Словакии на параде в Москве//Фото: Topky.sk

У себя на Facebook-странице Андрей Данко написал, что для него честь присутствовать в этот день в Москве.

Никогда не думал, что смогу поблагодарить на Красной площади за освобождение нашей родины. Для меня это большая честь,

– отметил Данко.

К слову, на военный парад в Москву не прибыл никто из лидеров иностранных государств. Почетным гостем стал экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Что происходило в Москве ко Дню победы? В Москве в параде ко Дню победы приняли участие свыше 13 тысяч военнослужащих и колонны военной техники, а за всем действом уже традиционно наблюдали снайперы. Должна была быть и авиация, но погода не позволила. Не обошлось и без неоднозначных заявлений главы Кремля Владимира Путина. Перед парадом он назвал Киев "древним русским городом".



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