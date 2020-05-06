На песчаном карьере на Харьковщине погибла 8-летняя девочка: подробности
На песчаном карьере, расположенном вблизи Золочева на Харьковщине произошла трагедия. Там дети, которые играли поблизости, попали под обвал: их засыпало песком.
Інцидент трапився близько 15:20. Як вдалося встановити поліції, що прибула на місце, поблизу піщаного кар’єру у супроводі батьків гралися троє неповнолітніх дітей п’яти, восьми та дев’яти років. Про це інформує пресслужба Нацполіції регіону.
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Обвал ґрунту стався раптово. Дітей засипало піском. Двох із них вдалося дістати відразу, а восьмирічну дівчинку знайшли під завалом лише через 15 – 20 хвилин без свідомості,
– мовиться у повідомленні.
Дитину намагалися врятувати медики, однак не вдалося.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Відомості про нещасний випадок внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Де сталася трагедія: Золочів на карті