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      На пикник за город: какие правила безопасности необходимо соблюдать

      7 Читати новину українською

      Даже несмотря на непогоду, в период майских праздников украинцы выезжают отдохнуть на природу. Однако довольно часто забывают об элементарных правилах безопасности.

      Национальный заповедник "Хортица" в Запорожье – наиболее популярное, но одновременно и опасное место в период майских праздников.

      Читайте также: Как организовать идеальный пикник: важные советы

      По словам пресс-секретаря ГУ ГСЧС в Запорожской области Юлии Барышевой, с начала 2019 года на территории Запорожской области уже возникло 539 пожаров. Это почти в два раза больше, чем в 2018 году.


      Количество пожаров в Запорожской области возросло

      Костер посреди леса – обычное дело для любителей отдыха на природе. Впрочем именно он из маленького очага может превратиться в настоящее стихийное бедствие. А любой окурок или пустая бутылка из-под алкоголя – привести к масштабным пожарам.

      Тем временем лесники советуют воздержаться от костров для барбекю. А если все же организовывать пикник, то делать это правильно.

      О чем стоит помнить во время отдыха? Для начала выкопать яму до сорока сантиментов глубиной, осыпать ее землей или обложить камнями. И только тогда разжигать костер. Потом залить его водой и накрыть снятым слоем почвы.

      Чтобы оперативно тушить пожары, спасатели даже организовали в заповеднике "Хортица" специальное авто, где будут круглосуточно дежурить.

      Заповідник
      Спасатели в заповеднике "Хортица"

      К слову, в каждом городе есть специальные места, где можно пожарить шашлык. Ведь нарушителям, которые разжигают костры в не отведенной на это зоне, грозит штраф от 300 до более 1000 гривен.

      blog_ava
      Я буду говорить с народом Украины, а не с вами, – Зеленский к российским пропагандистам
      29 апреля
      3037
      Теги: Новости Украины Новости Запорожья Отдых
      Источник: 24 канал
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