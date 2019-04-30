На пікнік за містом: яких правил безпеки необхідно дотримуватися

Навіть попри негоду в період травневих свят українці виїжджають відпочити на природу. Проте досить часто забувають про елементарні правила безпеки.

Національний заповідник "Хортиця" в Запоріжжі – найбільш популярна, але водночас й найнебезпечніша місцина в період травневих свят.

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За словами речниці ГУ ДСНС в Запорізькій області Юлії Баришевої, з початку 2019 року на території Запорізької області вже виникло 539 пожеж. Це майже у два рази більше, ніж у 2018 році.



Кількість пожеж у Запорізькій області зросла

Багаття посеред лісу – звична справа для любителів відпочинку на природі. Втім саме воно із маленького вогнища може перетворитися у справжнє стихійне лихо. А будь-який недопалок чи порожня пляшка з-під алкоголю призвести до масштабних пожеж.

Тим часом лісники радять утриматися від багать для барбекю. А якщо таки й організовувати пікнік, то робити це правильно.

Про що варто пам'ятати під час відпочинку? Для початку викопати яму до сорока сантиментів завглибшки, обсипати її землею або обкласти камінням. Й лише тоді розпалювати вогнище. Опісля залити його водою й накрити знятим шаром ґрунту.

Аби оперативно гасити пожежі рятувальники у заповіднику "Хортиця", наприклад, організували спеціальне авто, де цілодобово чергуватимуть.



Рятувальники у заповіднику "Хортиця"

До слова, у кожному місті є спеціальні місця, де можна посмажити шашлик. Адже порушникам, які розпалюють багаття у не відведеній на це зоні, загрожує штраф від 300 до понад 1000 гривень.