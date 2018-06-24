На пляжах Гоа запретили делать Селфи

Туристам запретили делать селфи на пляжах индийского штата Гоа. Запрет инициировали местные спасатели.

Об этом пишет NDTV.

В штате были вынуждены пойти на такой шаг из несчастных случаев. Так, на Гоа уже несколько человек погибли, пытаясь сделать фото в волнах.

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Вскоре на местных пляжах установят таблички с надписью о том, что селфи запрещены.

Сейчас туристам вообще рекомендуют не заходить в воду. До конца сентября на Гоа продлится сезон муссонов.