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На пляжах оккупированного Крыма возникла серьезная проблема: красноречивые видео

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Крымские пляжи заполонили гигантские медузы
Крымские пляжи заполонили гигантские медузы / Фото из открытых источников

В оккупированном Российской Федерацией Крыму, появилась новая проблема для отдыхающих. Так, Азовское побережье полуострова, которое и так пустует в разгар курортного сезона, заполнено огромными медузами.

Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

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Отмечается, что температура воды в море упала из-за холодного течения, а вот Азовское побережье, которое обычно служит альтернативой для туристов на аннексированном полуострове, подверглось нашествию медуз.

Отдыхающие в Крыму оказались на грани нервного срыва: южное побережье захватило холодное течение, температура воды упала до +13 градусов тепла. Купаются только моржи. А на Азовском побережье Крыма, где открытые песчаные пляжи, сегодня нашествие крупных медуз,
– говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что размеры некоторых экземпляров этих морских животных достигают полуметра.

Добавим, большие медузы, которые водятся в Черном море, имеют название аурелии. Они не смертельны для человека, однако оставляют довольно болезненные ожоги. В данный момент эти медузы плавают у побережья, поэиоту и так немногочисленные отдыхающие могут ходить только вокруг воды.

Нашествие медуз на побережьи Азовского моря:

Азовское побережье завалено медузами:

 

Теги: Новости Украины Новости Крыма отдых мир животных
Источник: 24 Канал
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