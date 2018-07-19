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На пляжах окупованого Криму виникла серйозна проблема: промовисті відео

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Кримські пляжі заполонили гігантські медузи
Кримські пляжі заполонили гігантські медузи / Фото з відкритих джерел

В окупованому Російською Федерацією Криму, з'явилась нова проблема для відпочивальників. Так, Азовське узбережжя півострова, яке і так пустує у розпал курортного сезону, завалене величезними медузами.

Про це повідомляє радіостанція "Говорит Москва".

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Зазначається, що температура води в морі впала через холодну течію, а ось Азовське узбережжя, яке зазвичай слугує альтернативою для туристів на анексованому півострові, зазнало навали медуз.

Відпочивальники в Криму опинилися на межі нервового зриву: південне узбережжя захопила холодна течія, температура води впала до +13 градусів тепла. Купаються тільки моржі. А на Азовському узбережжі Криму, де відкриті піщані пляжі, сьогодні навала великих медуз,
– йдеться у повідомленні.

Окрім того, зауважується, що розміри деяких екземплярів цих морських тварин сягають півметра.

Додамо, великі медузи, які водяться у Чорному морі, мають назву аурелії. Вони не смертельні для людини, проте залишають досить болісні опіки. Наразі ці медузи плавають біля узбережжя, тому і так нечисленні відпочивальники можуть тільки ходити навколо води.

Нашестя медуз на узбережжі Азовського моря:

Азовське узбережжя завалене медузами:

 

Теги: Новини України Новини Криму світ тварин відпочинок
Джерело: 24 Канал
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