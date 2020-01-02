На полигоне "Широкий лан" вспыхнул пожар, пострадал военный

На военном полигоне "Широкий лан" в Николаевской области, 31 декабря произошел пожар. В результате один военный получил ожоги и попал в больницу.

В Министерстве обороны уточнили, что пожар вспыхнул около 05:30 на территории палаточного городка 235 межвидового центра подготовки военных частей и подразделений.

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Всего огонь уничтожил 3 палатки военных.

Вспыхнула палатка, из-за порыва ветра огонь перекинулся на две других. Один военный получил ожоги и сейчас находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное,

– рассказали в ведомстве.

В то же время местное издание "Новости Н" пишет, что у пострадавшего военного многочисленные ожоги лица и конечностей.

По факту пожара на полигоне уже начали служебное расследование.

К слову, это не первый пожар на полигоне. В марте 2018 года там вспыхнула буржуйка в одной из палаток, где именно отдыхали 13 бойцов. Как следствие, один военный погиб, еще 7 с ожогами различной тяжести оказались в больнице.

Чем скандален полигон "Широкий лан"?Полигон оскандалился весной 2016 года, когда бойцов 53-й бригады перевели туда на обучение и поселили в нечеловеческих условиях. Военные по несколько месяцев жили без воды и света в подтопленных палатках посреди поля. Вокруг была грязь по колено.



После скандала тогдашний президент Петр Порошенко дал указание построить вместо палаток современные казармы. На строительство выделили 600 миллионов гривен. В 2018-м Порошенко даже приезжал на полигон и хвастался, что казармы почти достроены и военные вскоре смогут переселиться в них. Однако, не достроили их до сих пор, а бойцы продолжают жить в палатках.