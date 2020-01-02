На полігоні "Широкий лан" спалахнула пожежа, постраждав військовий

На військовому полігоні "Широкий лан", що у Миколаївській області, 31 грудня сталася пожежа. У результаті один військовий отримав опіки і потрапив у лікарню.

У Міністерстві оборони уточнили, що пожежа спалахнула близько 05:30 на території наметового містечка 235 міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів.

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Загалом вогонь знищив 3 намети військових.

Спалахнув намет, через порив вітру вогонь перекинувся на два інших. Один військовий отримав опіки і наразі перебуває у шпиталі. Його стан задовільний,

– розповіли у відомстві.

Водночас місцеве видання "Новости Н" пише, що у постраждалого військового численні опіки обличчя та кінцівок.

За фактом пожежі на полігоні вже розпочали службове розслідування.

До слова, це не перша пожежа на полігоні. У березні 2018 року там спалахнула буржуйка в одному з наметів, де саме відпочивали 13 бійців. Як наслідок, один військовий загинув, ще 7 з опіками різної тяжкості опинились у лікарні.

Чим скандальний полігон "Широкий лан"? Полігон оскандалився навесні 2016 року, коли бійців 53-ї бригади перевели туди на навчання і поселили в нелюдських умовах. Військові по кілька місяців жили без води і світла у підтоплених наметах посеред поля. Навколо була багнюка по коліна.



Після скандалу тодішній президент Петро Порошенко дав вказівку побудувати замість наметів сучасні казарми. На будівництво виділили 600 мільйонів гривень. У 2018-му Порошенко навіть приїжджав на полігон і хизувався, що казарми майже добудовані і військові незабаром зможуть переселитися у них. Проте, не добудували їх і досі, а бійці продовжують жити у палатках.