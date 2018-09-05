На Полтавщине микроавтобус врезался в бетонный блок и загорелся: есть жертвы

Вечером, 4 сентября, в Лабинском районе на трассе Киев — Харьков произошла авария с участием микроавтобуса марки Volkswagen Transporter Т5. Водитель не справился с управлением и врезался в бетонный блок, который стоял перед участком дороги, что находится на ремонте.

Об этом сообщило интернет-издание "Полтавщина".

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Отмечается, что в салоне микроавтобуса находилось 6 пассажиров и водитель. В результате столкновения микроавтобус перевернулся и загорелся. На момент возгорания автомобиля водитель и пассажиры покинули салон. Пожар удалось ликвидировать, однако микроавтобус полностью сгорел.

Микроавтобус въехал в бетонный блок

В результате ДТП водитель и два пассажира получили телесные повреждения. Двух пассажиров доставили в Лубенскую центральную городскую больницу и госпитализировали.

В результате столкновения автобус полностью сгорел

Ссылаясь на собственные источники интернет-издание "Полтавщина" сообщило, что пассажирка с многочисленными травмами и повреждениями погибла в больнице. Еще одна пассажирка отказалась от госпитализации.



ДТП произошло на участке трассы Киев – Харьков