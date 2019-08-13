На Полтавщине нашли скифское золото: фото уникальных артефактов

Археологи обнаружили золотые украшения в Котелевском районе Полтавщины во время раскопок в Бельском Городище. Самая ценная находка – золотой головной убор девушки-подростка.

Он уцелел и состоит из двух ярусов, на которых размещены золотые бляшки трех видов и височные серьги. Об этом информирует пресс-служба Полтавской ОГА.

Смотрите также: Во Львове во время реконструкции магазина уничтожили известную мозаику: фото

Размер и вес золотого головного убора мы не определим, пока не поднимем его с земли. Но и сейчас видно, что вещь уникальная,

– говорят ученые.

Скифское золото под Полтавой нашли археологи Харьковского национального университета имени Каразина. Они как раз завершали свою экспедицию-раскопки кургана-могильника "Скоробор".

На поле, где месяц назад еще росла пшеница, было найдено захоронение девушки и уникальные золотые украшения, датированные 6 веком до нашей эры,

– говорится в сообщении.

Директор историко-культурного заповедника "Бельск" Игорь Корост говорит, что курган, где нашли ценные артефакты – невысокий, без насыпи, поэтому его обнаружили с помощью геофизической съемки.

Скифское золото нашли на Полтавщине

Самое интересное – то, что курган остался не ограбленным. С 1906 года – это третий не разграбленный "черными археологами" курган.

Среди других интересных находок в Кургане - хрустальные и сердоликовые бусы, золотой браслет и другие украшения, а также – оружие.

Все выводы об этом захоронении историки сделают позже, когда все артефакты будут подняты. Сейчас археологи видят лишь 70% всей информации. Настоящие сенсации будут позже, ведь некоторые артефакты поедут в лаборатории вместе с землей. Там их реставрируют и смогут сделать окончательные выводы о скифском захоронении и оставленных в нем украшениях.

Что известно о скифском золоте?

Это – уникальные украшения, созданные преимущественно в 5 – 4 веках до нашей эры. Более ценных артефактов, чем изделия этой народности, на территории Украины пока не находили. Все самые ценные украшения были найдены именно на территории Причерноморья – родине скифов.

Самые ценные находки: подвеска "голова Афины" (найденная в Крыму, хранится в России), бляха с оленем (найденная в Крыму, хранится в России), Золотой гребень (найден на Запорожье, хранится в России), горит со сценами жизни Ахилла (найден на Запорожье, хранится в Украине), меч-акинак и пектораль (найдены на Днепропетровщине, хранятся в Украине).

Дело о скифском золоте

В 2014 году в музее Алларда Пирсона в Амстердаме организовали выставку под названием "Крым – золотой остров в Черном море". Собрали экспонаты из четырех крымских музеев и киевского Музея исторических драгоценностей Украины. Пока любовались сокровищами за рубежом – Россия аннексировала полуостров.

К теме: Суд в Нидерландах не смог решить судьбу скифского золота

19 экспонатов, среди которых золотой скифский шлем и золотой скифский меч, вернули в киевский музей сразу же после закрытия выставки. А полтысячи экспонатов из крымских музеев уже 5 лет находятся в Нидерландах.

За то, что ни одна цивилизованная страна не признала оккупации Крыма, встал вопрос, куда возвращать экспонаты. Россия, традиционно, позарились на чужое. Несмотря на то, что суд решил вернуть сокровища Украине, так называемые представители "крымских музеев" не теряют надежды отстоять их в апелляционном суде. Рассмотрение дела продолжается до сих пор.