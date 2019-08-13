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      На Полтавщині знайшли скіфське золото: фото унікальних артефактів

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      Могила "Скоробір", у якій знайшли золото
      Могила "Скоробір", у якій знайшли золото / фото із соцмереж

      Археологи виявили золоті прикраси в Котелевському районі Полтавщини під час розкопок у Більському Городищі. Найцінніша знахідка – золотий головний убір дівчини-підлітка.

      Він уцілів та складається з двох ярусів, на яких розміщені золоті бляшки трьох видів і скроневі сережки. Про це інформує прес-служба Полтавської ОДА.

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      Розмір і вагу золотого головного убору ми не визначимо, доки не піднімемо його з землі. Але й зараз видно, що річ унікальна,
      – кажуть науковці.

      Скіфське золото під Полтавою знайшли археологи Харківського національного університету імені Каразіна. Вони якраз завершували свою експедицію – розкопки кургану-могильника "Скоробір".

      На полі, де місяць тому ще росла пшениця, було знайдене поховання дівчини і унікальні золоті прикраси датовані 6 століття до нашої ери,
      – мовиться у повідомленні.

      Директор історико-культурного заповідника "Більськ" Ігор Корост каже, що курган, де знайшли цінні артефакти – невисокий, без насипу, тому його виявили за допомогою геофізичної зйомки.

      Скіфське золото знайшли на Полтавщині

      Найцікавіше – те, що курган залишився не пограбованим. Із 1906 року – це третій не пограбований "чорними археологами" курган.

      Серед інших цікавих знахідок у кургані – кришталеві та сердолікові намиста, золотий браслет та інші прикраси, а також – зброя.

      Усі висновки про це поховання історики зроблять пізніше, коли всі артефакти будуть підняті. Наразі археологи бачать лише 70% усієї інформації. Справжні сенсації будуть пізніше, адже деякі артефакти поїдуть до лабораторії разом із землею. Там їх реставрують і зможуть зробити остаточні висновки про скіфське поховання та полишені у ньому прикраси.

      Що відомо про скіфське золото?

      Це – унікальні прикраси, створені переважно у 5 – 4 століттях до нашої ери. Більш цінних артефактів, аніж вироби цієї народності, на території України поки не знаходили. Усі найцінніші прикраси були знайдені саме на території Причорномор'я – батьківщині скіфів.

      Найцінніші знахідки: підвіска "голова Афіни"(знайдена у Криму, зберігається у Росії), бляха з оленем (знайдена у Криму, зберігається у Росії), золотий гребінь (знайдений на Запоріжжі, зберігається в Росії), горит зі сценами життя Ахілла (знайдений на Запоріжжі, зберігається в Україні), меч-акінак і пектораль (знайдені на Дніпропетровщині, зберігаються в Україні).

      Справа про скіфське золото

      У 2014 році в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі організували виставку під назвою "Крим – золотий острів у Чорному морі". Зібрали експонати з чотирьох кримських музеїв та київського Музею історичних коштовностей України. Поки скарбами милувалися за кордоном – Росія анексувала півострів.

      До теми: Суд в Нідерландах не зміг вирішити долю скіфського золота

      19 експонатів, серед яких золотий скіфський шолом та золотий скіфський меч, повернули до київського музею одразу ж після закриття виставки. А півтисячі експонатів із кримських музеїв вже 5 років перебувають у Нідерландах.

      Через те, що жодна цивілізована країна не визнала окупації Криму, постало питання, куди повертати експонати. Росія, традиційно, зазіхнули на чуже. Попри те, що суд вирішив повернути скарби Україні, так звані представники "кримських музеїв" не втрачають надії відстояти їх в апеляційному суді. Розгляд справи триває досі.

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      Теги: Новини України Новини політики Історія Новини Полтави
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