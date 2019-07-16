Суд в Нідерландах не зміг вирішити долю скіфського золота

Апеляційний суд Амстердама просить додаткову інформацію щодо спору України та музеїв Криму через так зване скіфське золото. Планується, що остаточне рішення суд може винести через 6-9 місяців.

У прес-релізі суду повідомляється, що сторони представили свої думки з поясненнями і думками експертів, але Апеляційному суду, необхідна додаткова інформація.

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"Сторони мають два місяці для надання запитуваної інформації. Потім суд розгляне справу далі. Остаточне рішення можна очікувати через 6-9 місяців", – вирішив суд.

До моменту винесення остаточного рішення золото продовжує залишатись в музеї Аллард Пірсона.

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Що таке "скіфське золото" та чому через нього сперечаються? Це – колекція експонатів одного київського та чотирьох кримських музеїв. Її вивезли на виставку до Європи у лютому 2014 року, ще до початку анексії Криму Росією.

Виставка відбулась у німецькому Бонні, а потім перемістилась до Амстердаму. Після завершення виставки 19 експонатів київського Музею історичних коштовностей повернули. Решта – стала предметом суперечки між Україною та Росією.



Серед експонатів виставки – артефакти зі скіфського золота, коштовне каміння та мечі стародавніх греків та скіфів. Загальна страхова вартість 565 експонатів (2111 музейних предметів) – більше 1,4 млн євро.



Кримські музеї, які наразі підпорядковуються російській владі, вимагали від Нідерландів повернути експонати їм. Проти цього виступила українська сторона. Зважаючи на те, що скарби належать не конкретним музеям, а музейному фонду України, нідерландська сторона відмовилася повертати їх взагалі та передала справу до суду.