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      Суд в Нідерландах не зміг вирішити долю скіфського золота

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      Скіфське золото
      Скіфське золото / golos.ua

      Апеляційний суд Амстердама просить додаткову інформацію щодо спору України та музеїв Криму через так зване скіфське золото. Планується, що остаточне рішення суд може винести через 6-9 місяців.

      У прес-релізі суду повідомляється, що сторони представили свої думки з поясненнями і думками експертів, але Апеляційному суду, необхідна додаткова інформація.

      Читайте також: Доля скіфського золота: суд Амстердаму розпочав розгляд апеляції

      "Сторони мають два місяці для надання запитуваної інформації. Потім суд розгляне справу далі. Остаточне рішення можна очікувати через 6-9 місяців", – вирішив суд.

      До моменту винесення остаточного рішення золото продовжує залишатись в музеї Аллард Пірсона.

      Читайте також: Справа про скіфське золото: коли суд Амстердама прийме рішення щодо повернення скарбів

      Що таке "скіфське золото" та чому через нього сперечаються? Це – колекція експонатів одного київського та чотирьох кримських музеїв. Її вивезли на виставку до Європи у лютому 2014 року, ще до початку анексії Криму Росією.
      Виставка відбулась у німецькому Бонні, а потім перемістилась до Амстердаму. Після завершення виставки 19 експонатів київського Музею історичних коштовностей повернули. Решта – стала предметом суперечки між Україною та Росією.

      Серед експонатів виставки – артефакти зі скіфського золота, коштовне каміння та мечі стародавніх греків та скіфів. Загальна страхова вартість 565 експонатів (2111 музейних предметів) – більше 1,4 млн євро.

      Кримські музеї, які наразі підпорядковуються російській владі, вимагали від Нідерландів повернути експонати їм. Проти цього виступила українська сторона. Зважаючи на те, що скарби належать не конкретним музеям, а музейному фонду України, нідерландська сторона відмовилася повертати їх взагалі та передала справу до суду.

       

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      Теги: Новини політики Новини України Новини культури Україна – Росія Нідерланди Анексія Криму Новини Криму Історія
      Джерело: Інтерфакс-Україна
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