На Полтавщине пенсионер из пневмо ружья прострелил подростку ногу
64-летний мужчина выстрелил в ногу несовершеннолетнему местному жителю. Продолжается досудебное расследование.
Инцидент произошел 1 января в одном из сел Миргородского района Полтавщины, сообщает Нацполиция.
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64-летний местный житель выстрелил в ногу 15-летнему юноше из пневмо ружья. По предварительному заключению медиков юноша получил легкие телесные повреждения ноги и стационарного лечения не требует.
Сведения о данном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований за умышленное легкое телесное повреждение.
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