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      На Полтавщині пенсіонер із пневморушниці прострелив підлітку ногу

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      Пенсіонер із пневморушниці прострелив підлітку ногу / globallookpress

      64-річний чоловік вистрелив у ногу неповнолітньому місцевому жителю. Триває досудове розслідування.

      Інцидент стався 1 січня в одному із сіл Миргородського району Полтавщини, повідомляє Нацполіція.

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      64-річний місцевий житель вистрелив у ногу 15-річному юнаку з пневморушниці. За попереднім висновком медиків юнак отримав легкі тілесні ушкодження ноги і стаціонарного лікування не потребує.

      Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за умисне легке тілесне ушкодження.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Полтави
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