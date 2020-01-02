На Полтавщині пенсіонер із пневморушниці прострелив підлітку ногу

64-річний чоловік вистрелив у ногу неповнолітньому місцевому жителю. Триває досудове розслідування.

Інцидент стався 1 січня в одному із сіл Миргородського району Полтавщини, повідомляє Нацполіція.

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64-річний місцевий житель вистрелив у ногу 15-річному юнаку з пневморушниці. За попереднім висновком медиків юнак отримав легкі тілесні ушкодження ноги і стаціонарного лікування не потребує.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за умисне легке тілесне ушкодження.