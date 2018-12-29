На Полтавщине полицейские напали и ограбили прохожего
В четверг, 27 декабря, в городе Кременчуге, что на Полтавщине, четыре пьяных сотрудника Национальной полиции напали на прохожего и забрали его деньги.
29 декабря злоумышленников задержали правоохранители, об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
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"По предварительной информации, вечером 27 декабря в городе Кременчуге работники полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили разбойное нападение на прохожего, нанесли ему телесные повреждения, завладели деньгами и ценностями", – говорится в сообщении.
По данному факту территориальным управлением ГБР в городе Полтаве открыто уголовное производство.
Источник: 24 Канал
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