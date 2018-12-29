На Полтавщині поліцейські напали та пограбували перехожого
У четвер, 27 грудня, у місті Кременчуці, що на Полтавщині, чотири п'яних співробітника Національної поліції напали на перехожого та забрали його кошти.
29 грудня зловмисників затримали правоохоронці, про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.
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"За попередньою інформацією, ввечері 27 грудня в місті Кременчуці працівники поліції, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, здійснили розбійний напад на перехожого, завдали йому тілесних пошкоджень, заволоділи грошима та матеріальними цінностями", – йдеться в повідомленні.
За цим фактом територіальним управлінням ДБР у місті Полтаві відкрито кримінальне провадження.
Джерело: 24 Канал
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