На Полтавщине продолжается сбор урожая кукурузы

Жатва в разгаре. На Полтавщине продолжается сбор кукурузы.

В этом хозяйстве ООО "Агро-земля", входящем в Северо-Восточный кластер группы компаний "Укрлендфарминг", уже собрали половину урожая. Несмотря на засушливое лето, получили запланированные 9 тонн с гектара. Достичь таких стабильно хороших показателей урожайности удается благодаря передовым технологиям. Это точное земледелие, где все процессы под контролем: от подготовки поля, глубины и ширины посевов, отслеживание урожайности на каждом участке поля, внесение удобрений в определенных пропорциях в зависимости от почвы.

Каждый год мы проводим биохимический анализ почвы, где мы видим, где по полю нужно каких-то веществ нам добавить, а где их, возможно, избыток. В перспективе будут обновляться системы посева, будет вноситься прикорневое жидкое удобрение и контроль каждой секции подробно по глубине посева,

– рассказал управляющий Гадяцким отделением ООО "Агро-земля", "Укрлендфарминг" Роман Степанович.

Весь парк оснащен трекерами, что позволяет отслеживать где и как проходит работа на поле, сколько собрано урожая. Есть также система распознавания машин компании перед отгрузкой зерна. Через несколько дней здесь планируют закончить жатву. Землю сразу готовят к следующему сезону.

"35 сантиметров – это глубина обработки. Это подорванная плужная подошва, которая даст корневой системе, когда мы посеем подсолнечник, хорошо развиваться", – пояснил ведущий агроном Гадяцкого отделения ООО "Агро-земля" Ярослав Симинько.

В обработке Северо-Восточного кластера группы компаний "Укрлендфарминг" – более 40 тысяч гектаров земли. Здесь преимущественно выращивают кукурузу, подсолнечник, рапс, пшеницу, а также есть производство молока. В растениеводстве работает более 600 человек. В современное сельское хозяйство охотно идет молодежь. Специалистам помогают на старте.

"У нас своя система мотивации есть. От 5 до 15 тысяч могут получить самой премии. Зависит от того, как работал, как относился к закрепленной технике, какая производительность. В этом году система мотивации позволила механизатору заработать от 30 до 40 тысяч", – сказал директор ООО "Агро-земля", "Укрлендфарминг" Александр Колодяжный.

Сейчас группа компаний "Укрлендфарминг" является одним из крупнейших агрохолдингов Украины, которая обрабатывает более полумиллиона гектаров плодородных земель и входит в первую десятку мировых холдингов по объему земельного банка.