На Полтавщині триває збір врожаю кукурудзи

Жнива у розпалі. На Полтавщині триває збір кукурудзи.

У цьому господарстві ТОВ "Агро-Край", що входить до Північно-Східного кластеру групи компаній "Укрлендфармінг" вже зібрали половину врожаю. Попри посушливе літо отримали заплановані 9 тонн з гектару. Досягнути таких стабільно хороших показників врожайності вдається завдяки передовим технологіям. Це точне землеробство, де всі процеси під контролем: від підготовки поля, глибини і ширини посівів, відстеження врожайності на кожній ділянці поля, до внесення добрив у певних пропорціях залежно від ґрунту.

Кожного року ми проводимо біохімічний аналіз ґрунту, де ми бачимо, де по полю потрібно якихось речовин нам додати, а де їх, можливо, надлишок. У перспективі будуть оновлюватися системи посіву, буде вноситись прикоренево рідке добриво і контроль кожної секції детально по глибині посіву,

– розповів керуючий Гадяцьким відділенням ТОВ "Агро-Край", "Укрлендфармінг" Роман Степанович.

Увесь парк оснащений трекерами, що дозволяє відстежувати де і як проходить робота на полі, скільки зібрано врожаю. Є також система розпізнавання машин компанії перед відвантаженням зерна. За кілька днів тут планують закінчити жнива. Землю відразу готують до наступного сезону.

"35 сантиметрів – це глибина обробітку. Це підірвана плужна підошва, що дасть кореневій системі, коли ми посіємо соняшник, добре розвиватися", – пояснив провідний агроном Гадяцького відділення ТОВ "Агро-Край" Ярослав Сімінько.

В обробітку Північно-Східного кластеру групи компаній "Укрлендфармінг" – понад 40 тисяч гектарів землі. Тут переважно вирощують кукурудзу, соняшник, ріпак, пшеницю, а також є виробництво молока. У рослинництві працює понад 600 людей. У сучасне сільське господарство охоче йде молодь. Спеціалістам допомагають на старті.

"У нас своя система мотивації є. Від 5 до 15 тисяч можуть отримати самої премії. Залежить від того, як працював, як відносився до закріпленої техніки, яка продуктивність. У цьому році система мотивації дозволила механізатору заробити від 30 до 40 тисяч", – сказав директор ТОВ "Агро-Край","Укрлендфармінг" Олександр Колодяжний.

Нині група компаній "Укрлендфармінг" є одним з найбільших агрохолдингів України, що обробляє понад пів мільйона гектарів родючих земель і входить до першої десятки світових холдингів за обсягом земельного банку.