На Полтавщине тяжело ранили полицейского, который пытался прекратить драку

На одной из баз отдыха в Полтавском районе возникла драка, и полицейский, находясь вне службы, пытался ее прекратить. В результате один из участников конфликта ударил сотрудника полиции ножом в грудь.

Правоохранитель в тяжелом состоянии сейчас находится в больнице, сообщает пресс-служба полиции в Полтавской области.

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"Установлено, что вчера между двумя компаниями отдыхающих завязалась драка. Чтобы предупредить правонарушения, полицейский, который находился вне службы неподалеку, вызвал следственно-оперативную группу. До ее приезда он пытался прекратить драку", – говорится в сообщении.

Однако требования полицейского участники стычки проигнорировали. Один из фигурантов нанес полицейскому проникающий удар ножом в область груди.

Отмечается, сейчас полицейский находится в больнице. Лицо напавшего и другие участники драки установлены. По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Продолжаются следственные действия.