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22:57, 6 липня
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На Полтавщині важко поранили поліцейського, який намагався припинити бійку

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На Полтавщині важко поранили поліцейського
На Полтавщині важко поранили поліцейського / Фото з відкритих джерел

На одній із баз відпочинку у Полтавському районі виникла бійка і поліцейський, знаходячись поза службою, намагався її припинити. У результаті один із учасників конфлікту вдарив співробітника поліції ножем у груди.

Правоохоронець у тяжкому стані наразі перебуває у лікарні, повідомляє прес-служба поліції Полтавської області.

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"Встановлено, що вчора між двома компаніями відпочивальників зав’язалася бійка. Аби запобігти правопорушення, поліцейський, який перебував поза службою неподалік, викликав слідчо-оперативну групу. До її приїзду він намагався припинити бійку", – йдеться у повідомлені.

Однак вимоги поліцейського учасники сутички проігнорували. Один із фігурантів завдав поліцейському проникливий удар ножем в область грудей.

Зазначається, що поліцейський перебуває у лікарні. Особа нападника та інші учасники бійки встановлені. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження).

Наразі тривають слідчі дії.

Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Новини Полтави Сутички
Джерело: 24 Канал
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