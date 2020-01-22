На Полтавщине в школе умерла 14-летняя девочка

В одной из школ Кременчугского района школьница умерла в присутствии медиков.

Девочке стало плохо на перемене. Вызвали скорую помощь, однако медики не смогли спасти ее. Об этом сообщает полиция Полтавской области.

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Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Девочка училась в 8 классе и имела проблемы с сердцем.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации статьи 115 Уголовного кодекса Украины для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств трагедии.