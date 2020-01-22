На Полтавщині в школі померла 14-річна дівчинка

В одній із шкіл Кременчуцького району школярка померла в присутності медиків.

Дівчинці стало погано на перерві. Викликали швидку допомогу, однак медики не змогли врятувати її. Про це повідомляє поліція Полтавської області.

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Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Дівчинка навчалась у 8 класі та мала проблеми зі серцем.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією статті 115 Кримінального кодексу України для проведення слідчих дій та встановлення всіх обставин трагедії.